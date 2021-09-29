Депутат Гайдукевич: те, кто планировал государственный переворот в стране, сделали ставку на террор и экстремизм

В беседе с корреспондентом «СБ. Беларусь сегодня» заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Олег Гайдукевич подчеркнул:





– Наглое убийство сотрудника КГБ доказывает: те, кто планировал государственный переворот в стране, сделали ставку на террор и экстремизм. Это уже очевидно. Центры, их финансирующие и поощряющие эту деятельность (в том числе определенные западные), тоже делают ставку на это. Потому что нам не выдают даже тех, кого мы требуем выдать в рамках международного законодательства.

Второй момент, на который обращает внимание депутат, – санкции. Рестрикции также направлены на развитие терроризма и экстремизма:

– Задача одна – любым способом раскачать общество, финансировать любые террористические ячейки, чтобы в стране начался хаос. Никаких разговоров, переговоров с террористами-экстремистами быть не должно! Должен быть жесткий ответ в рамках закона. Уверен, что большинство парламентариев и граждан Беларуси меня поддержат. Вплоть до ликвидации, если оружие поднимают на сотрудника спецслужб.

Олег Гайдукевич убежден, что ответить по закону должны и все те, кто на протяжении года призывал к терроризму, а сейчас прячется за пределами республики:

– Весь год кричали телеграм-каналы: оказывайте вооруженное сопротивление, убивайте представителей власти, депутатов, милиционеров! И вот гибель, погиб сотрудник. Всех до одного подстрекателей сюда доставить и привлечь к ответственности любыми возможными способами. Ни один человек без ответственности остаться не должен.

Депутат отметил, что принятый в этом году закон по вопросам противодействия экстремизму положительно повлиял на настроения в обществе. Большинство людей с альтернативной точкой зрения успокоились, поняли, что ошибались, и готовятся к референдуму, выборам:

– Остались радикалы. Все, кто продолжает призывать к несанкционированным акциям, забастовкам, террору и экстремизму, – радикалы. С радикалами во всем мире борются радикально. Поэтому надо жестко, в рамках закона принимать меры. Потому что это одобрят даже те, кто имеет альтернативную точку зрения. Они тоже хотят жить в спокойной, нормальной стране.

Олег Гайдукевич обратился к сотрудникам милиции, КГБ, силовикам, стоящим на страже порядка, с просьбой:

– Берегите себя, ребята! Каждая ваша смерть отзывается болью, потому что вы спасаете страну. И спасали не один раз.

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