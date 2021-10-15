Депутат: белорусская модель реагирования на коронавирус принесла свои положительные плоды

Таким мнением поделилась заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Валентина Курсевич во время встречи руководства Палаты представителей Национального собрания с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге.





– Данная встреча очень значима для парламентариев Беларуси, – уточнила депутат, – поскольку наша страна принимает активное участие в деятельности Всемирной организации здравоохранения. Сегодня мы обсуждаем вопросы методов лечения, диагностики и профилактики коронавирусной инфекции. Все мы понимаем, что пандемия сейчас занимает первое место в плане обсуждений, и очень важно выработать те меры и мероприятия, которые будут способствовать уменьшению распространения этого опасного недуга. При этом модель реагирования, которая была выработана белорусским Правительством, принесла свои положительные плоды и определенные результаты.





Кроме того, Валентина Курсевич отметила, что поддерживает введение обязательного масочного режима и считает, что каждый белорус должен быть ответственен не только за состояние своего здоровья, но и здоровья всех окружающих людей, с которыми он контактирует. Депутат утверждает:

– Каждый должен помнить, что, надев маску, он постарается обезопасить не только себя, но и окружающих, близких от такого опасного заболевания, которым является коронавирусная инфекция. Соблюдение масочного режима и дистанционных мер, применение антисептиков остается актуальным.



