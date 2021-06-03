Депутат: Беларусь всегда идет навстречу братскому народу и мирным людям, но не тем, кто пытается нас очернить

Сначала парламентарий обратился к заявлению МИД Украины. В нем сказано, что, если хотя бы один белорусский самолет окажется в Крыму, за этим последуют санкции.– задался вопросом эксперт и добавил, что Беларусь ни разу не позволяла себе вмешиваться в дела соседнего государства.Олег Гайдукевич подчеркнул, что наша страна никогда не пойдет по такому пути: ответные санкции будут вводиться исходя из своих национальных интересов. Собеседник заверил, что ни один жест не останется незамеченным.– пояснил он.Олег Гайдукевич высказался про последствия для «Белавии»:– высказал мнение депутат.Говоря о том, что для белорусов сейчас значительно сократился выбор стран для проведения отпуска, Олег Гайдукевич отметил:– подвел итог гость эфира.