Депутат: Беларусь всегда идет навстречу братскому народу и мирным людям, но не тем, кто пытается нас очернить

После ситуации с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair 23 мая в Национальном аэропорту Минск из-за ложного сообщения о минировании многие страны отказались от полетов в Беларусь и временно закрыли авиасообщение. Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» вынужден отменять рейсы в десятки аэропортов. Своим видением ситуации поделился сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.
Сначала парламентарий обратился к заявлению МИД Украины. В нем сказано, что, если хотя бы один белорусский самолет окажется в Крыму, за этим последуют санкции.
–Все санкции, введенные Украиной, направлены против национальных интересов их же государства. Ведь через Минск в Москву летали в основном украинцы. У людей там родственники, работа и контракты. Я люблю и уважаю украинский народ, но зачем бить самим по себе? – задался вопросом эксперт и добавил, что Беларусь ни разу не позволяла себе вмешиваться в дела соседнего государства.
Олег Гайдукевич подчеркнул, что наша страна никогда не пойдет по такому пути: ответные санкции будут вводиться исходя из своих национальных интересов. Собеседник заверил, что ни один жест не останется незамеченным.
– От нас никто не услышит критики. Недавно, находясь в Парламенте, Александр Лукашенко сказал, что мы помогали и будем помогать. Беларусь всегда идет навстречу братскому народу и мирным людям, но не тем, кто пытается нас очернить, – пояснил он.
Олег Гайдукевич высказался про последствия для «Белавии»:
– На мировом рынке авиасообщений у компании достаточно высокая репутация. Возможно, кому-то выгодно убрать ее с рынка. Но я уверен, что «Белавиа» будет летать и дальше. По моим прогнозам, успокоится и ситуация с Европой. Ведь мировая история показывает, что Европа достигнет успеха, если будет дружить с Беларусью и Россией, – высказал мнение депутат.
Говоря о том, что для белорусов сейчас значительно сократился выбор стран для проведения отпуска, Олег Гайдукевич отметил:
– К моему сожалению, я объехал только одну треть Беларуси. Но недавно я для себя открыл Полесье: такой красивой природы я не видел никогда. У нас есть что посмотреть, люди сейчас могут перестроить свое сознание. Я считаю, в сложившейся ситуации важно еще активнее развивать туристический сервис и урегулировать ценовую политику, – подвел итог гость эфира.
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Депутат: Беларусь всегда идет навстречу братскому народу и мирным людям, но не тем, кто пытается нас очернить
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