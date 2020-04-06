Депозиты на «Семейный капитал» открыты для более чем 82 тысяч многодетных семей

По программе «Семейный капитал» на 2015—2019 годы для многодетных семей открыто 81 215 депозитных счетов «Семейный капитал» на сумму 812,15 млн долларов.Размер семейного капитала по данной программе назначается в размере 10 тысяч долларов для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно. Таким образом, обратиться за назначением семейного капитала можно по 30 июня текущего года включительно, но не позднее шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.По программе «Семейный капитал» на 2020—2024 годы для многодетных семей открыто 910 депозитных счетов «Семейный капитал» на сумму 20,475 млн рублей.В рамках данной программы размер семейного капитала составляет 22 500 рублей и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно.Обращение за назначением семейного капитала осуществляется в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.По состоянию на 1 апреля 2020 года на досрочное распоряжение семейным капиталом подано 11 748 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий — 10 968 (94%), на получение образования — 462 (4%), на получение медицинских услуг — 318 заявлений (2%). Принято 9651 решение о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.