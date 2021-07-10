День открытых дорог - 85 лет ГАИ Беларуси - стримы

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Госавтоинспекции Беларуси исполнилось 85 лет, в честь своего юбилея ведомство организует праздник, который пройдет в Минске и регионах. В честь 85-го юбилея ведомство презентует республиканскую акцию "День открытых дорог". 10 июля 2021 года на центральных площадях Гомеля, Гродно, Витебска, Бреста, Молодечно, Александрии, а также на проспекте Победителей в Минске пройдет праздник. Гостей праздника ждет парад ретро и современных автомобилей, дорожное шоу, выступление артистов, интерактивные площадки, развлечения и конкурсы с призами. Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал «СБ ТВ»!