День осеннего равноденствия 22 сентября: астролог рассказала, как нужно прожить это время

Приближается важное астрологическое событие: 22 сентября 2021 года состоится день осеннего равноденствия. Это одна из четырех сакральных точек года, переход и трансформация пространства в новые ритмы. Эти сутки связывают с началом астрономической осени.
Астролог Анастасия Воскресенская в новом посте на своей странице в Instagram рассказала, в чем суть этого магического дня.
Специалист уточнила, что раньше празднование таких дней всегда сопровождалось ритуалами.
– Существует примета, говорящая о том, что гроздь рябины, собранная в это время, приносит счастье и является оберегом. Можно сорвать веточку и повесить ее над дверью или окном. Также 22 числа можно празднично встретить закат: накрыть стол с сезонными продуктами и поужинать с дорогими людьми. И если ваш дом будет наполнен теплыми чувствами, это обязательно поможет вам в дальнейшем, – пояснила она.
Астрологи сходятся во мнении, что этот день идеален для того, чтобы закрыть все гештальты. Например, помириться с близкими, наладить отношения или, наоборот, закончить их.
– Почему равноденствие? Потому что день равен ночи, после этого тьма побеждает, а света будет становиться все меньше и меньше. Ночь станет длиннее дня, – написала специалист.
Она назвала это время подходящим для "сбора урожая", то есть для подведения итогов.
– Это не время для карт желаний и своих «хочу», а возможность поблагодарить за все, что вы имеете, за все шансы и прошедшие события, за дорогих людей, успехи и здоровье. Говорить спасибо нужно даже за негативный опыт. Если вы искренне сможете пропустить эту благодарность через себя, принять все то, через что вы прошли, вам откроется возможность идти дальше, – объяснила астролог.
Она посоветовала задать себе следующие вопросы: что у вас есть? что вас окружает? чем гордитесь, а что хотели бы доработать? что посеяли, а что пожали? каков был год и куда хотите двигаться дальше?
– Тащить за собой негатив, обиды, страхи не стоит, поэтому уже сейчас постарайтесь сжечь все, что лежит на ваших плечах невыносимым грузом, – считает она.
Анастасия Воскресенская дала важный совет: составьте список из двух колонок, где первая – о вашем "урожае", а вторая –о том, что мешает ему прорасти. Анализ также следует подкрепить тем, в чем вы были хороши в этом году, следует вспомнить и о неудачах. Таким способом нужно проанализировать все, что с вами происходило, чтобы навести порядок в голове.
Очень важным астролог назвала прощение: она советует перестать злиться даже на тех, кто поступил с вами плохо. Все негативное она порекомендовала выписать на бумагу и сжечь.
– Старайтесь сейчас больше гулять, контактировать с солнцем, впитывать последние лучи, – добавила специалист и пожелала всем счастливого равноденствия.
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