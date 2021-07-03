День Независимости на Линии Сталина – операция «Багратион» – стрим

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3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» отмечают День Независимости Республики Беларусь. Для жителей и гостей Беларуси участники военно-исторических клубов и сотрудники музея под открытым небом покажут эпизод боевых действие во время операции «Багратион». Белорусская наступательная операция началась 23 июня и завершилась 29 августа 1944 года. За 68 суток была полностью освобождена Белоруссия, часть Прибалтики и часть Польши восточнее Вислы. СБ ТВ приглашает вас стать зрителями военно-исторической реконструкции. Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!