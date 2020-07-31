День белорусских студотрядов отпразднуют 1 августа

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, – рассказала Надежда Шаховская.Насыщенная программа празднования Дня БСО будет у бойцов сводного студенческого строительного отряда Всебелорусской молодежной стройки "Город молодости" и международного производственного трудового проекта "Атлант-2020". С самого утра на базе информационного центра Белорусской АЭС для бойцов молодежной стройки проведут экскурсию "Атомная энергетика и строительство АЭС". Ребятам расскажут об атомной энергетике, ее объектах, природе атомной энергии, принципах работы АЭС. Ближе к вечеру состоятся тимбилдинг и квест "За Беларусь!"., – отметила командир РШСО.Трудоустройство молодежи в составе студенческих отрядов – одно из приоритетных направлений БРСМ. С начала года в составе 745 студотрядов трудоустроено 9933 человека. Для работы в третьем трудовом семестре заключено 1416 договоров на 20 340 человек. На работу в составе студенческих отрядов подали заявки 24 618 человек.Знаковыми объектами для студенческих отрядов в 2020 году стали Белорусская АЭС и социокультурные объекты Островца в Гродненской области, ЗАО "Атлант" в Минске, общеобразовательная средняя школа на 1020 мест в Барановичах Брестской области, реконструкция комплекса зданий городской клинической больницы № 3 Гродно, средняя общеобразовательная школа в Гомеле, реконструкция братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе Гомельской области, поликлиники в Солигорске и Могилеве.