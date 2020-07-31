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День белорусских студотрядов отпразднуют 1 августа

День белорусских студенческих отрядов (БСО) молодежь отпразднует завтра, 1 августа, сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская.

Архивное фото

"В первый день августа бойцы студенческих отрядов отмечают свой профессиональный праздник. И пусть его нет в календаре официальных праздничных дат – это традиция, которая была заложена людьми, стоявшими у истоков студотрядовского движения и которую, как и само движение, нам удалось сохранить. Во всех уголках Беларуси, где трудятся студенческие отряды, 1 августа пройдут отрядные линейки с посвящением в бойцы студотрядов. Состоятся добровольческие трудовые акции, открытые диалоги с участием ребят и ветеранов движения, спортивные соревнования со сдачей нормативов физкультурно-спортивного комплекса "Борись! Стремись! Побеждай!", а также творческие конкурсы, студотрядовские костры, отрядные спевки и многое другое", – рассказала Надежда Шаховская.

Насыщенная программа празднования Дня БСО будет у бойцов сводного студенческого строительного отряда Всебелорусской молодежной стройки "Город молодости" и международного производственного трудового проекта "Атлант-2020". С самого утра на базе информационного центра Белорусской АЭС для бойцов молодежной стройки проведут экскурсию "Атомная энергетика и строительство АЭС". Ребятам расскажут об атомной энергетике, ее объектах, природе атомной энергии, принципах работы АЭС. Ближе к вечеру состоятся тимбилдинг и квест "За Беларусь!".

"Участники трудового проекта "Атлант-2020" в свою очередь познакомятся с объектами столицы, на которых работали студенческие отряды в разные годы. Затем ребята побывают на экскурсии в "Хатыни", а на "Линии Сталина" их ждет выступление заслуженного коллектива Беларуси ансамбля песни и танца внутренних войск МВД и реконструкция боя Великой Отечественной войны. Во второй половине дня между бойцами студенческих отрядов пройдет финал турнира по настольному теннису. Творческая и интеллектуальная составляющие праздника продлятся 2 августа. Во время конкурса "Средства индивидуальной защиты" отряды представят костюмы, раскрывающие технику безопасности и охрану труда на производстве, и сразятся в командной развлекательной игре "Мозгобойня", – отметила командир РШСО.

Трудоустройство молодежи в составе студенческих отрядов – одно из приоритетных направлений БРСМ. С начала года в составе 745 студотрядов трудоустроено 9933 человека. Для работы в третьем трудовом семестре заключено 1416 договоров на 20 340 человек. На работу в составе студенческих отрядов подали заявки 24 618 человек.

Знаковыми объектами для студенческих отрядов в 2020 году стали Белорусская АЭС и социокультурные объекты Островца в Гродненской области, ЗАО "Атлант" в Минске, общеобразовательная средняя школа на 1020 мест в Барановичах Брестской области, реконструкция комплекса зданий городской клинической больницы № 3 Гродно, средняя общеобразовательная школа в Гомеле, реконструкция братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе Гомельской области, поликлиники в Солигорске и Могилеве.
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Фото: Владимир ШЛАПАК
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