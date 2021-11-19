Демидов: Беларусь к диалогу готова. Очередь за европейскими лидерами

Заявления западноевропейских функционеров о том, что Беларусь якобы применяет в отношении ЕС изощренные формы гибридной атаки и использует беженцев в качестве оружия, нелогичны и непонятны. Такое мнение высказал порталу sb.by заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам, председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов.

Ситуация, которая происходит с беженцами в Гродненской области, никого не может оставить равнодушным, считает он:

– Особенно когда видишь, как страдают женщины, дети, как непросто им приходится выживать в нынешних погодных условиях. Заявления западноевропейских функционеров о том, что Беларусь якобы применяет в отношении Европейского союза изощренные формы гибридной атаки и использует беженцев в качестве оружия, нелогичны и непонятны. Мы все прекрасно видим, какую помощь оказывает наша страна, весь белорусский народ людям, которые не по своей вине вынуждены были покинуть родину, спасаясь от войны. Убежден, что только взвешенный и конструктивный диалог поспособствует разрешению кризисной ситуации с беженцами на нашей границе.

Дмитрий Демидов подчеркивает:

– Беларусь к диалогу готова. Очередь за европейскими лидерами.