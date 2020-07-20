«Дело Белгазпромбанка» не повлияет на страновой рейтинг Беларуси в части борьбы с отмыванием денег

Такое мнение высказала сегодня журналистам заместитель Председателя Правления Национального банка Илона Ледницкая после встречи Президента с членами Правления Нацбанка. Напомним, в рейтинге ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. – Прим. ред.) Беларусь находится на 21-м месте, значительно опережая по этому показателю такие страны, как Россия, Швейцария, США, Китай.





Способна ли поколебать наши позиции ситуация вокруг Белгазпромбанка, поинтересовались журналисты. Илона Ледницкая призвала для начала дождаться результатов следствия по данному делу:

– На основании принятых решений мы проанализируем узкие места с соответствующими органами и примем меры. Но я думаю, что итоги страновой оценки не должны поменяться.

Илона Ледницкая также сообщила, что в рамках тех вопросов, которые ей предстоит курировать в новой должности, одна из основных задач заключается в совершенствовании банковского надзора, прежде всего в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, необходимо повышать доступность банковских операций, их цифровизацию как для населения, так и для экономических субъектов.

– Еще одна задача – совершенствование бухгалтерского учета и перехода банковской системы на международные стандарты финансовой отчетности, что также позволит обеспечить более открытую, прозрачную отчетность для совершенствования банковского надзора, – резюмировала заместитель Председателя Правления Нацбанка.