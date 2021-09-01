Делегация ВС Беларуси прибыла в Астрахань для наблюдения за учениями стран СНГ

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БЕЛТА

2 сентября министр обороны будет наблюдать за активной фазой совместного учения с боевой стрельбой войск (сил) государств – участников СНГ "Боевое содружество – 2021".Глава белорусского оборонного ведомства оценит готовность подразделений белорусских ВВС и войск ПВО, а также обсудит с главами военных делегаций государств – участников СНГ состояние многостороннего военного сотрудничества в рамках деятельности Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств – участников СНГ.Также планируется, что будут намечены перспективы дальнейшего взаимодействия с учетом национальных интересов и приоритетов сторон.