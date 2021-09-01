Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.97
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Делегация ВС Беларуси прибыла в Астрахань для наблюдения за учениями стран СНГ

Делегация ВС Беларуси прибыла в Астрахань для наблюдения за учениями стран СНГ

Делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с министром обороны генерал-лейтенантом Виктором Хрениным прибыла в Астрахань. Об этом информирует Telegram-канал Министерства обороны.

Фото: БЕЛТА

2 сентября министр обороны будет наблюдать за активной фазой совместного учения с боевой стрельбой войск (сил) государств – участников СНГ "Боевое содружество – 2021". 

Глава белорусского оборонного ведомства оценит готовность подразделений белорусских ВВС и войск ПВО, а также обсудит с главами военных делегаций государств – участников СНГ состояние многостороннего военного сотрудничества в рамках деятельности Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств – участников СНГ. 

Также планируется, что будут намечены перспективы дальнейшего взаимодействия с учетом национальных интересов и приоритетов сторон.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы