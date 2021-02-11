Делегат VI Всебелорусского народного собрания Татьяна Струк приехала из Чечерского района и представляет сельскохозяйственное предприятие «Отор». Перед началом форума она поделилась с корреспондентом sb.by своим настроением:
– Испытываю огромное чувство гордости за свою Родину, за то, что мы живем в этой прекрасной стране – надежной, защищенной. Я крестьянка, и мы, крестьяне, просто делаем свою работу – трудимся хорошо.
Татьяна Алексеевна передает огромный привет своему коллективу, говорит, что благодаря слаженной и упорной работе сегодня есть возможность получать достойную зарплату.
– Прошлый год был непростым для страны во многом из-за коронавируса. Хочется пожелать всем крепкого здоровья! А что касается моих ожиданий от Всебелорусского народного собрания, я не жду очень громких заявлений. У нас в стране сделано уже очень многое: мне слишком хорошо знакомы времена, когда мы жили с талонами и пустыми полками, я прекрасно помню разваленное сельское хозяйство. И давайте сравним это с нынешним комфортом, который мы имеем, это дорогого стоит, – убеждена Татьяна Струк.
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Делегат Всебелорусского народного собрания: я крестьянка, и я испытываю огромное чувство гордости за свою Родину
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Фото: Полина КОНОГА