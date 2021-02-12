Такое мнение sb.by высказал делегат VI Всебелорусского народного собрания, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Денис Езерский:
– Прежде всего отмечу обстоятельный и интересный доклад Главы государства. О чем бы ни говорил Александр Лукашенко, было от души. Чувствовалось, что он это пережил и пропустил через себя каждое слово. Все познается в сравнении. Когда сопоставляешь, какой была страна в начале пути, как она развивалась, чего мы достигли и какие цели ставим на будущее, хочется реально засучить рукава и еще больше, лучше работать над тем, чтобы мы и дальше строили то государство, в котором нам жить дальше.
Денис Езерский убежден, что делегаты Всебелорусского народного собрания – настоящие профессионалы и патриоты, которым небезразлично, какой будет Беларусь завтра:
– На форуме прозвучало немало интересных мыслей, предложений, которые заставляют задуматься и существенно повлияли бы на прогресс некоторых отраслей.
По мнению делегата, слоган собрания «Единство. Развитие. Независимость» как нельзя лучше отвечает реалиям дня, той атмосфере, в которой проходит всенародное вече:
– С учетом того, что мы пережили в прошлом году, лучшего слогана, наверное, не придумать. Потому что только будучи едиными, мы сможем выполнить те задачи, которые поставлены в Программе социально-экономического развития на 2021–2025 годы, и таким образом стать еще сильнее, укрепить свою независимость.
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Делегат Всебелорусского народного собрания: только в единстве мы сможем выполнить поставленные задачи
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Фото: Евгений КОНОНОВИЧ