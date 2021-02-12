Делегат Всебелорусского народного собрания: только в единстве мы сможем выполнить поставленные задачи

Денис Езерский убежден, что делегаты Всебелорусского народного собрания – настоящие профессионалы и патриоты, которым небезразлично, какой будет Беларусь завтра:По мнению делегата, слоган собрания «Единство. Развитие. Независимость» как нельзя лучше отвечает реалиям дня, той атмосфере, в которой проходит всенародное вече: