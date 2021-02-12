Такое мнение sb.by высказала делегат VI Всебелорусского народного собрания, предприниматель из Мозырского района Светлана Котова:
– Всебелорусское народное собрание – это поистине грандиозное и масштабное событие и для страны в целом, и для каждого делегата в отдельности. Это действительно институт народовластия, потому что съехались представители от всех регионов Беларуси. Здесь и парламентарии, и руководители предприятий, и учителя, врачи, студенты, военные, деятели науки и культуры, то есть срез всего общества. Сообща обсуждаются основополагающие направления развития, тот курс, которому должна следовать Беларусь следующие пять лет. И есть понимание, что от принятых решений зависит и будущее наших детей, и судьба страны.
Делегат отметила, что в перспективе необходимо усиливать идеологическую составляющую работы с людьми, более наступательно вести информационную политику, чтобы общество правильно воспринимало происходящее в стране и в мире:
– В этом плане очень мощным и эмоциональным было выступление нашего Президента. Глава государства четко расставил акценты и приоритеты социально-экономического и политического развития Беларуси. Видно, насколько сильно и искренне белорусский лидер переживает за будущее нашей страны, болеет за то, чтобы все, что создавалось на протяжении не одного десятилетия, не было разрушено. Если мы хотим сохранить и укрепить нашу независимость, каждому человеку следует ценить то, что имеем, и на этой основе мы сможем двигаться дальше.
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Делегат Всебелорусского народного собрания: мы должны ценить то, что имеем, и на этой основе двигаться дальше
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Фото: Евгений КОНОНОВИЧ