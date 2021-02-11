В числе делегатов VI Всебелорусского народного собрания и генеральный директор спортивного учреждения «Хоккейный клуб «Химик» Андрей Ильин. В кулуарах форума он рассказал корреспонденту sb.by о своих ожиданиях от этого события:
– Хотелось бы, чтобы основные направления Программы социально-экономического развития на 2021–2025 годы нашли отражение в региональном развитии. Новополоцк, который я представляю, является промышленно развитым городом. Ресурсы есть, поэтому, на мой взгляд, важно, чтобы местные власти получили больше полномочий в реализации различных проектов, в том числе в социальной сфере.
По словам Андрея Ильина, лозунг VI Всебелорусского народного собрания «Единство. Развитие. Независимость» сполна отражает текущий момент:
– Беларусь – небольшая страна. Но мы находимся в центре Европы и испытываем колоссальное давление извне. Сумеем выдержать этот натиск – значит, будем стабильно развиваться дальше. Без консолидации общества двигаться вперед будет невозможно. Нам жизненно необходимо сегодня объединиться и направить все усилия в одно русло для сохранения и укрепления нашей независимости.
Опубликовано:
552
Делегат Всебелорусского народного собрания: без консолидации общества двигаться вперед невозможно
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА:
Фото: Евгений КОНОНОВИЧ