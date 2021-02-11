Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.13
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Делегат ВНС: надеюсь, что собрание даст импульс развитию молодежного парламентаризма

Делегат ВНС: надеюсь, что собрание даст импульс развитию молодежного парламентаризма

Такую мысль в беседе с корреспондентом sb.by высказал первый секретарь первомайского районного комитета БРСМ г. Витебска Святослав Михайлов. Говоря о своем отношении к форуму он, в частности, отметил:
 – Всебелорусское народное собрание – важнейшее событие нашей страны. Я очень горжусь тем, что мне выпала честь представлять молодежь Витебска. Я уверен, что все решения, которые будут приняты сегодня и завтра, повлияют на будущее нашей страны. А будущее нашей страны – это молодежь, и будем стараться всемерно продвигать молодежные идеи, чтобы все в молодежной среде у нас было замечательно.

По словам Святослава Михайлова, в Витебске проведена большая работа по подготовке к ВНС. В том числе и в молодежной среде:

– У нас прошел целый ряд дискуссионных площадок. Целый портфель предложений от молодежи. Много самых разных. Некоторые даже противоречат друг другу. Но я думаю, что здесь выберем действительно самое важное. Потому что разговор шел и об увеличении возраста молодежи, и о льготах для молодых семей, в политической плоскости – о молодежном парламентаризме. Это направление сейчас очень активно стало развиваться. Мы надеемся, что при поддержке нашего правительства сегодня, завтра будут приняты решения, которые еще больше упрочат положение молодых парламентариев. У нас часто в политику попадают люди уже зрелые. Это действительно нужно. Но очень хотелось бы, чтобы к ним добавилась наша активная молодежь, которая сможет у них научиться. Уже с самого раннего возраста взращивать в себе культуру белорусского парламентаризма. На это мы очень рассчитываем.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Дмитрий КРЯТ
Версия для печати
Новости и статьи
Как белорусу в России сделать прививку от коронавируса
Посольство России призвало США прекратить искать предлоги для присутствия в Черном море
Си Цзиньпин: противостояние КНР и США является катастрофой для всего мира
Вот это подарок! Делегат Дмитрий Новичук из Бреста отметит на Всебелорусском народном собрании свой 24-й день рождения
Правительство сократило перечень населенных пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения
Исследователи назвали диету, которая поможет спасти ум от старости
В БГУ реализуют проект, который помогает студентам освоить дополнительные дисциплины
Умер издатель Ларри Флинт
Если почки не болят, значит они здоровы? Врач развеял популярный миф
«Белпочта» удостоена сертификата Всемирного почтового союза
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Мартышки и очки
«Хейтеров не блокирую». TikTok-блогер Стюша Тайм – о жизни вне интернета, угрозах в свой адрес и важности ВНС
«Барселона» уступила «Севилье» в 900-м матче Месси в карьере
Фотофакт. Депутаты ВНС возложили цветы к монументу Победы
Врач перечислил необычные причины головной боли
Делегат ВНС Варяница – о потенциале коллективного разума ВНС
«Возраст не имеет значения». Как мы провожали на ВНС студентку из Гомеля
Фура и поезд столкнулись под Брестом — головной вагон сошел с рельсов
Председатель Пинской городской организации ОСВОД: нужно осознать необходимость объединения
Участник ВНС: важно не поддаваться никакому внешнему влиянию
Делегат Всебелорусского народного собрания: без консолидации общества двигаться вперед невозможно
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Санкции – это госизмена
Фотофакт. Участники и гости Всебелорусского народного собрания во Дворце Республики
Делегат ВНС: девиз «Единство. Развитие. Независимость» сегодня особенно актуален
Сколько получают и на что тратят деньги активно работающие сельчане
Делегат Всебелорусского народного собрания учащийся Евгений Запотылок: Хочу, чтобы профессия механика была более престижной
Делегат ВНС, капитан 1-го ранга Егоров: в единстве наша сила!
В Могилеве выберут участников чемпионата Европы по легкой атлетике
Делегат от Чечерского района Яна Орлова: хочу, чтобы молодежь оставалась на селе
Делегат ВНС: надеюсь, что собрание даст импульс развитию молодежного парламентаризма
Делегат Всебелорусского народного собрания: для дальнейшего развития страны нужно активнее внедрять инновационные технологии
Всебелорусское народное собрание позволяет спроецировать региональные вопросы на республиканский уровень
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Imagine
Делегат Всебелорусского народного собрания: я крестьянка, и я испытываю огромное чувство гордости за свою Родину
Госсектору прописали вакцину: зачем нужны госкорпорации и какой отдачи от них ждать в ближайшие годы
С начала года в Минске финансовая поддержка оказана 15 безработным на сумму 43 тыс. рублей
Кто будет представлять интересы белорусов на Всебелорусском народном собрании
Студия СБ ТВ из Дворца Республики – LIVE
Участковый врач-педиатр Аграфена Калинина: «всем нам сейчас необходим диалог с конструктивными предложениями»
В северной части Беловежской пущи может появиться новый туристический маршрут для байдарочников
Граждане нашей страны — о значении слогана «Единство! Развитие! Независимость!» и ожиданиях от Всебелорусского народного собрания
Уроженец Украины, генеральный директор ОАО «Доломит» Иван Бабак без малого 40 лет живет в Беларуси. Сегодня он — делегат VI Всебелорусского народного собрания
Фотофакт. Делегаты собираются на Всебелорусское народное собрание
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Стратеги, однако
Ректор БГУКИ: «Нужно уделить время развитию цифровых технологий, информатизации, созданию новой стратегии продвижения культуры в интернет-пространстве»
Директор Института экономики НАН: в национальном законодательстве планируется закрепить право на разумный риск для ученых, которые занимаются прикладными исследованиями с привлечением бюджетных средств
Гендиректор ЗАО «Атлант» Дмитрий Соколовский: «Собственная промышленность — залог безопасности любого государства»
Авторы
СКАНИРУЙТЕ