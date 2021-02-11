Такую мысль в беседе с корреспондентом sb.by высказал первый секретарь первомайского районного комитета БРСМ г. Витебска Святослав Михайлов. Говоря о своем отношении к форуму он, в частности, отметил:
– Всебелорусское народное собрание – важнейшее событие нашей страны. Я очень горжусь тем, что мне выпала честь представлять молодежь Витебска. Я уверен, что все решения, которые будут приняты сегодня и завтра, повлияют на будущее нашей страны. А будущее нашей страны – это молодежь, и будем стараться всемерно продвигать молодежные идеи, чтобы все в молодежной среде у нас было замечательно.
По словам Святослава Михайлова, в Витебске проведена большая работа по подготовке к ВНС. В том числе и в молодежной среде:
– У нас прошел целый ряд дискуссионных площадок. Целый портфель предложений от молодежи. Много самых разных. Некоторые даже противоречат друг другу. Но я думаю, что здесь выберем действительно самое важное. Потому что разговор шел и об увеличении возраста молодежи, и о льготах для молодых семей, в политической плоскости – о молодежном парламентаризме. Это направление сейчас очень активно стало развиваться. Мы надеемся, что при поддержке нашего правительства сегодня, завтра будут приняты решения, которые еще больше упрочат положение молодых парламентариев. У нас часто в политику попадают люди уже зрелые. Это действительно нужно. Но очень хотелось бы, чтобы к ним добавилась наша активная молодежь, которая сможет у них научиться. Уже с самого раннего возраста взращивать в себе культуру белорусского парламентаризма. На это мы очень рассчитываем.
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Делегат ВНС: надеюсь, что собрание даст импульс развитию молодежного парламентаризма
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Фото: Дмитрий КРЯТ