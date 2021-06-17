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Декан ФФСН БГУ о вступительной кампании: чувствуешь свою причастность к формированию нового поколения белорусов

В нашей стране стартовал основной этап проведения централизованного тестирования. Бывшие школьники уже сдали ЦТ по белорусскому языку – множество экзаменов им еще предстоит. Свои эмоции по поводу процесса вступительной кампании описал декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».

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– Приемная кампания – это мой любимый сезон в образовательном процессе, – признался гость программы и объяснил: – После вручения дипломов наступает грусть, ведь уходят ребята, с которыми ты четыре-пять лет провел вместе. А потом на их место приходят новые студенты. В это время постоянно возникают необычные ситуации при общении с людьми, преподавателям, и декану передается волнение родителей [и абитуриентов], которых нужно успокаивать и уверять, что все будет в порядке; проходят собеседования… Все это очень интересно. Чувствуешь свою причастность к важному делу – формированию нового поколения белорусских граждан.

Спикер отметил, что в этом году вступительная кампании для БГУ особенно важна – университет отмечает 100 лет. Так что абитуриенты, пришедшие учиться в этот вуз в 2021-м, по словам Вадима Гигина, «станут студентами столетия».

Проверять свои знания на ЦТ в этом году будут более 62 тысяч абитуриентов. Прием абитуриентов в 2021-м будут осуществлять 50 учреждений высшего образования. ЦТ продлится до 8 июля. Резервные дни – 14, 16 и 18 июля. Прием документов в вузы на бюджетную форму обучения пройдет с 20 по 26 июля, в ссузы – с 20 июля по 3 августа. Подробности о нововведениях нынешней вступительной кампании можно почитать тут.

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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