Дефицит республиканского бюджета в 2020 году составил 1,9 млрд рублей

Как отметили в ведомстве, доходы бюджета сектора госуправления за январь – декабрь 2020 года сложились в сумме 52 млрд рублей, или 102,0% уточненного годового плана.Поступление НДС составило 12,5 млрд рубля (100,3% процента уточненного годового плана).Доходы республиканского бюджета в прошлом году составили 23,7 млрд рубля. А расходы – 25,6 млрд рубля.По состоянию на 1 января 2021 года задолженность по налогам и сборам составила 128,7 млн рубля.