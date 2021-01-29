Дефицит республиканского бюджета в прошлом году сложился в размере -1,9 млрд рублей. При этом дефицит бюджета сектора госуправления за январь – декабрь 2020 года сложился в сумме -2,1 млрд рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства финансов.
Как отметили в ведомстве, доходы бюджета сектора госуправления за январь – декабрь 2020 года сложились в сумме 52 млрд рублей, или 102,0% уточненного годового плана.
Поступление НДС составило 12,5 млрд рубля (100,3% процента уточненного годового плана).
Доходы республиканского бюджета в прошлом году составили 23,7 млрд рубля. А расходы – 25,6 млрд рубля.
По состоянию на 1 января 2021 года задолженность по налогам и сборам составила 128,7 млн рубля.
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Дефицит республиканского бюджета в 2020 году составил 1,9 млрд рублей
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