Дед Талаш – национальный герой и пример стойкости белорусского народа перед врагом

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Василий Талаш впервые прославился в годы польской интервенции. Он родился за 17 лет до отмены крепостного права и ни разу не брал в руки оружие, пока в его родное село не пришли поляки. Деду Талашу было уже 75 когда он, не имея боевого опыта, собрал свой партизанский отряд. В 1942 году, в возрасте 98 лет, Василий Талаш уходит к партизанам, тем самым став самым пожилым участником войны.