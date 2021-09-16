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  2. Дед Талаш – национальный герой и пример стойкости белорусского народа перед врагом

Дед Талаш – национальный герой и пример стойкости белорусского народа перед врагом

Василий Талаш впервые прославился в годы польской интервенции. Он родился за 17 лет до отмены крепостного права и ни разу не брал в руки оружие, пока в его родное село не пришли поляки. Деду Талашу было уже 75 когда он, не имея боевого опыта, собрал свой партизанский отряд. В 1942 году, в возрасте 98 лет, Василий Талаш уходит к партизанам, тем самым став самым пожилым участником войны.

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