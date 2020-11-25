Дед Мороз из Беловежской пущи налаживает общение через Skype

– заверили в нацпарке.Правда, подобное общение со сказочным дедушкой бесплатным не будет – его стоимость составит 5–10 рублей за 10–15-минутный сеанс. Тем, кого это не останавливает, надо отправить письмо-заказ в нацпарк на электронную почту, перечислить имена людей, с которыми доведется общаться Деду Морозу, указать логин в скайп, желаемую дату и время связи, получить подтверждение заказа и произвести оплату услуги онлайн. А затем в выбранный день и время ожидать связи с Дедом Морозом.Как сообщалось ранее, официальное начало новогоднему сезону в Беловежской пуще даст традиционный праздник встречи сказочных героев в поместье белорусского Деда Мороза, который назначен на 12 декабря. В программе – приезд Снегурочки, Матушки Зимы и дочерей Деда Мороза, торжественная церемония зажжения первых новогодних огней в стране. А также развлекательная программа, выступление коллективов, мастер-классы ремесленников. Настоящих ценителей вкусной еды пригласят отведать наваристую уху, румяные блины, ароматный чай на травах.В свою очередь, пресс-служба Белорусской железной дороги сообщила, что традиционные зимние путешествия в Национальный парк «Беловежская пуща» на «Новогоднем экспрессе» в этом сезоне стартуют ближе к католическому рождеству. Поезд, состоящий из купейных вагонов, доставит пассажиров в гости к Деду Морозу 24 декабря и 6 января. При условии востребованности данной услуги у пассажиров «Новогодний экспресс» отправится из столицы в Беловежскую пущу 26 декабря, а также 2 и 8 января.