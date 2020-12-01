Премьера Toyota Land Cruiser может состояться не в сентябре следующего года, а в апреле. Данная информация поступила от BestCarWeb, однако в Toyota это заявление пока не комментируют, пишет Motor.ru.
Внедорожник нового поколения, прозванный пользователями Сети Toyota Land Cruiser 300, может остаться без двигателя V8 объемом 4,6 литра. Мотор заменят более экологичной битурбированной «шестеркой» 3,5 серии V35A-FTS мощностью 415 лошадиных сил. В качестве альтернативы предложат гибридную силовую установку (около 480 сил) и 3,3-литровый дизель.
По неподтвержденным данным, «трехсотый» превзойдет нынешнюю модель по габаритам: увеличится в длину на 20 миллиметров и составит 4970 миллиметров, в ширину – на пять миллиметров, до 1985 миллиметров, а колесная база станет больше на 50 миллиметров и будет равна 2900 миллиметрам. При этом авто станет ниже предшественника на 10 миллиметров: его высота уменьшится до 1870 миллиметров.
Фото: pixabay.com
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Дебют нового Toyota Land Cruiser может состояться раньше, чем ожидалось
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