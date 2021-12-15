Давыдько: санкции только стимулируют Беларусь к развитию

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

– подчеркнул Геннадий Давыдько.Гость программы добавил, что, к примеру, власти России, находясь под санкционным давлением, смогли ускорить развитие сельского хозяйства и промышленности страны.