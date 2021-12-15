Давыдько: санкции только стимулируют Беларусь к развитию

Таким мнением поделился председатель Республиканского общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько в эфире программы "ОбъективНо" на ОНТ.
– В санкциях ничего хорошего нет. Нам будет тяжело, но это сплачивает белорусов. Запад не учитывает менталитет героического белорусского народа. Вы бьете Беларусь, а она только мужает. На самом деле мы можем разозлиться. Санкции только стимулируют нашу страну к развитию, – подчеркнул Геннадий Давыдько.
Гость программы добавил, что, к примеру, власти России, находясь под санкционным давлением, смогли ускорить развитие сельского хозяйства и промышленности страны.