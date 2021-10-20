Давыдько о финансировании обучения белорусских студентов в Литве: это средства злоумышленников, которые разваливали наше государство

Финансирование обучения белорусских студентов в Литве осуществляется за счет средств злоумышленников, которые разваливали Беларусь, заявил в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» председатель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько.
В 2020 году Литва активно призывала белорусских граждан поступать в вузы республики на бесплатное обучение. Теперь правительство этой страны приняло решение сократить финансирование их образования.
– Но ведь они собирались [финансировать обучение] не за свои деньги. Это были гранты, определенные средства тех злоумышленников, которые разваливали наше государство, –подчеркнул политик.
В продолжение темы Геннадий Давыдько вспомнил знаменитую фразу: «Хочешь завоевать страну – воспитай ее детей».
– Была поставлена задача: обучать наших детей и делать их своими, забирать наши умы. Но сейчас они столкнулись с финансовыми трудностями, поэтому отказываются [финансировать обучение]. Точно так же они выбросят всех неугодных,<...> поскольку уже не заинтересованы в них, – обратил внимание Геннадий Давыдько.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.