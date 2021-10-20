Давыдько о финансировании обучения белорусских студентов в Литве: это средства злоумышленников, которые разваливали наше государство

В 2020 году Литва активно призывала белорусских граждан поступать в вузы республики на бесплатное обучение. Теперь правительство этой страны приняло решение сократить финансирование их образования.–подчеркнул политик.В продолжение темы Геннадий Давыдько вспомнил знаменитую фразу: «Хочешь завоевать страну – воспитай ее детей».обратил внимание Геннадий Давыдько.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.