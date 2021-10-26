Давыдько: мы находимся на важном этапе становления народовластия в нашей стране и углубления связи между властью и гражданином

«Важно, чтобы человек ощущал себя частью власти, частью государства, ощущал себя защищенным и гражданином социально ориентированного государства». Об этом председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Геннадий Давыдько рассказал журналистам перед началом рабочего совещания по проекту закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц». Парламентарий рассказал, что правительство внесло проект закона в нижнюю палату Парламента в конце прошлого месяца:





- Это продиктовано временем. Вы знаете прекрасно, сколько внимания уделяет Глава государства работе с обращениями граждан - пониманию того, что их волнует, проблемы человека. Это крайне важно. Тот закон, который существует сейчас, несколько архаичен в ряде своих пунктов. С одной стороны, это определенные иждивенческие настроения, которые все-таки существуют у людей, что, дескать, государство нам должно. Государство должно, но и вы должны государству. Много таких тонких моментов, которые необходимо обсудить.





Как отметил Геннадий Давыдько, этот законопроект уже отправлен во все постоянные комиссии Палаты представителей, в Совет Республики и Национальный центр законодательства и правовых исследований. Парламентарий подчеркнул, что сейчас над документом ведется активная работа и выразил надежду, что законопроект будет принят в авторской редакции в первом чтении уже на этой сессии:

- Потому что гражданин нашей страны должен чувствовать себя защищенным. И его представители - депутатский корпус и те, кто работает в исполнительной власти, - должны четко понимать порядок взаимоотношений. Сегодняшнее совещание рабочее, во время которого мы заслушаем тех, кто работает над законопроектом, обменяемся опытом работы с людьми, какие есть проблемные точки в обращениях граждан, вообще в общении с властью. Потому что, условно говоря, самая главная мечта наших недругов, так называемой оппозиции, - сказать, что власть - это одно, а народ - это другое. Народовластие закреплено в Конституции, а это значит, что народ и власть едины. И этот законопроект регулирует возможность каждого отдельного человека и групп людей влиять на решения, которые принимаются властью.



















