Председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько рассказал журналистам о своем восприятии праздника Великой Победы и его важности для всего белорусского народа:
Архивное фото
– Сегодняшний День Победы очень сильно отличается от всех предыдущих. Он не менее торжественный, но я отличие ощущаю по своему телефону: со всего бывшего Советского Союза как никогда много поздравлений! Люди разных национальностей и разного возраста поздравляют, потому что все сегодня себя ощущают на войне. Все понимают, что до конца фашизм не уничтожен. Поэтому у нынешнего праздника – колоссальное духовное значение! Это святой день.
Геннадий Давыдько подчеркнул, что происходящие в мире и в стране события показывают: нам пора объединяться.
Опубликовано:
188
Давыдько: именно у этого Дня Победы колоссальное духовное значение
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: