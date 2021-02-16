Давидова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону в Словении

По ходу текущего Кубка мира чешка ни разу не была на подиуме, а в предыдущих индивидуальных гонках сезона она заняла 21-е и 41-е места. Но сегодня Давидовой удался самый настоящий прорыв. Закрыв все 20 мишеней и показав конкурентоспособную скорость на лыжне, чешская стреляющая лыжница выиграла с итоговым временем – 42 минуты 27,7 секунды.Серебряным призером стала олимпийская чемпионка в этом виде программы шведка Ханна Эберг (+27,9; 1 промах).А на третью ступень пьедестала почета по итогам гонки поднялась Ингрид Ландмарк Тандреволд из Норвегии (+1.04,0; 1).Из белорусок лучший результат сегодня показала Динара Алимбекова, расположившаяся в итоговом протоколе на 17-й строке (+2.37,7; 2). Елена Кручинкина стала 26-й (+3.33,4; 3), Ирина Кручинкина – 56-й (+5.59,9; 4), а Анна Сола – 70-й (+6.57,7; 7). Ни одна из наших спортсменок не смогла чисто отработать на стрельбище. А для индивидуальной гонки, где за промах ко времени добавляется 1 минута, безукоризненная или близкая к тому стрельба – практически непременное условие для того, чтобы рассчитывать на борьбу за высокие места.Ранее на ЧМ состоялись смешанная эстафета, спринты и гонки преследования. Впереди – мужская индивидуальная гонка, сингл-микст, женская и мужская эстафеты и масс-старты. Чемпионат мира завершится 21 февраля.На данный момент в активе белорусской сборной одна медаль. Бронзу в спринте завоевала Анна Сола, для которой эта награда стала первой в личных гонках во взрослой карьере.