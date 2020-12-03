Власти Санкт-Петербурга сознательно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призывают людей не приезжать в этот период. Об этом сообщает ТАСС.
Вице-губернатор Евгений Елин отметил, что культурная столица очень любит гостей и туристов, однако в этом году необходимо побеспокоится о здоровье друг друга. Из-за эпидемиологической обстановки приходится снижать туристическую привлекательность Санкт-Петербурга.
Ранее власти Санкт-Петербурга приняли решение в период новогодних праздников закрыть все кафе и рестораны и запретить посещение музеев, театров и концертов.
По последним данным, в городе выявили 136 980 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 78 004 человека, умерли 5668. За последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано 3692 инфицированных.
Фото: pixabay.com
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«Давайте побеспокоимся о здоровье»: Власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать на Новый год
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