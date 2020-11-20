Дапкюнас: Беларусь выступает за универсализацию договора о запрещении ядерных испытаний

Сегодня, 20 ноября, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Австрийской Республике, Постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас вручил полномочия Исполнительному секретарю Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо, сообщили sb.by во внешнеполитическом ведомстве нашей страны.
«В ходе беседы с руководителем секретариата комиссии Андрей Дапкюнас подчеркнул важность работы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ для сохранения международного мира и безопасности, а также подтвердил последовательную поддержку Беларусью процесса универсализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и его скорейшего вступления в силу», – говорится в сообщении МИД.
Фото: МИД
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