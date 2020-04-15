Данилович: сейчас как никогда важно выработать в обществе иммунитет к фальсификациям истории

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На фоне попыток переписать историю Великой Отечественной войны, подчеркнул ученый, "нужно доносить историческую правду о том, что именно советский многонациональный народ выстоял и сломил хребет нацистским агрессорам и их союзникам"., — сказал он.Директор Института истории НАН считает, что для противостояния попыткам переписать историю нужно взаимодействие государства, общественных организаций, ученых и рядовых граждан. Самый действенный способ напомнить людям о значении Великой Победы — дать им почувствовать свою сопричастность к ней. Именно поэтому НАН инициировала всебелорусскую акцию "Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!"., — рассказал Вячеслав Данилович. Книги будут издаваться по мере готовности. Первая уже в процессе.К 75-летию Великой Победы, которое отмечается в этом году, увидело свет дополненное издание "Вклад белорусского народа в Победу в Великой Отечественной войне". Ученый отметил также книгу "Созвездие героев земли белорусской". В ней представлены биографии всех уроженцев Беларуси, удостоенных звания Героя Советского Союза. В книге рассказывается о судьбах белорусов, полных кавалеров ордена Славы.