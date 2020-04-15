Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+4 oC
USD: 2.45
EUR: 2.68
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Данилович: сейчас как никогда важно выработать в обществе иммунитет к фальсификациям истории

Данилович: сейчас как никогда важно выработать в обществе иммунитет к фальсификациям истории

Сейчас как никогда важно выработать в белорусском обществе иммунитет к попыткам исказить и фальсифицировать историю. Такое мнение журналистам высказал директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович, пишет БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

На фоне попыток переписать историю Великой Отечественной войны, подчеркнул ученый, "нужно доносить историческую правду о том, что именно советский многонациональный народ выстоял и сломил хребет нацистским агрессорам и их союзникам". "Именно на советско-германском фронте была достигнута решающая переломная победа над агрессорами", — сказал он.

Директор Института истории НАН считает, что для противостояния попыткам переписать историю нужно взаимодействие государства, общественных организаций, ученых и рядовых граждан. Самый действенный способ напомнить людям о значении Великой Победы — дать им почувствовать свою сопричастность к ней. Именно поэтому НАН инициировала всебелорусскую акцию "Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!". "В Институт истории можно отправить свои воспоминания, фотографии родных, которые воевали. Материалы аккумулируются, готовятся к публикации", — рассказал Вячеслав Данилович. Книги будут издаваться по мере готовности. Первая уже в процессе.

К 75-летию Великой Победы, которое отмечается в этом году, увидело свет дополненное издание "Вклад белорусского народа в Победу в Великой Отечественной войне". Ученый отметил также книгу "Созвездие героев земли белорусской". В ней представлены биографии всех уроженцев Беларуси, удостоенных звания Героя Советского Союза. В книге рассказывается о судьбах белорусов, полных кавалеров ордена Славы.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В Беларуси проведено более 76 тысяч тестов на коронавирус
На большинстве рек Беларуси прогнозируют снижение уровня воды
Продолжается подготовка к параду Победы — в нем примут участие 185 единиц техники
Очередной 130-тонный «БЕЛАЗ» будет работать на медном карьере в Болгарии
Первый человек в мире получил вакцину против коронавируса
Минобороны Беларуси передало в больницы медоборудование для искусственной вентиляции легких
Появилось новое видео крушения «Суперджета» в Шереметьево в прошлом году
Биржа: 15 апреля доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал
В Беларуси запущен онлайн-сервис мониторинга симптомов и определения вероятности заражения коронавирусом COVID-19
Московский международный кинофестиваль перенесли на октябрь
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хоть кол на голове теши
Розыск по сети. МВД запустило Telegram-канал по розыску пропавших без вести
Гренландия заявила о победе над коронавирусом
Онлайн-занятия в кружках по интересам для пожилых людей организовали в Могилеве
Данилович: сейчас как никогда важно выработать в обществе иммунитет к фальсификациям истории
Волонтеры Круглянского района сегодня передали в районную больницу медицинские маски
Мэттью МакКонахи пожертвовал медработникам 80 тысяч защитных масок
На Брестчине приняты меры для стабильной работы животноводов в условиях сложной эпидемиологической обстановки
Данилович: Беларусь формирует историческую политику объективно и без противопоставлений другим народам
Стрим-спектакль "Доктор Айболит" Батлейка в Молодечно #БеларусьБЕЗcovid
В пункте пропуска «Верхний Теребежов» на белорусско-украинской границе продолжается реконструкция
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Аналитическая диарея
Авторы
СКАНИРУЙТЕ