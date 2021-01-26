В начале февраля свыше 2,5 тысячи делегатов VI Всебелорусского народного собрания обсудят основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021–2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Ее реализация потребует существенного повышения качественного уровня управленческого корпуса страны – от директоров предприятий до руководителей министерств и ведомств, – считает ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович. Таким мнением он поделился во время международной научной конференции «Современное государственное управление: образование, наука, практика».
– Особую актуальность сегодня приобретает подготовка управленцев новой формации, способных адаптироваться к быстро меняющейся экономической ситуации, определять стратегические цели, прогнозировать последствия принимаемых решений, эффективно вести общественный диалог. Безусловно, подобные масштабные задачи стоят сегодня не только перед Республикой Беларусь, но и перед всеми без исключения странами, представители которых принимают участие в конференции. В каждом государстве накоплен свой уникальный опыт формирования современного, эффективно функционирующего государственного аппарата. Поэтому наш форум – это хорошая возможность совместно оценить современное состояние дел, а также найти новые прогрессивные формы подготовки кадров в сфере управления.
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Данилович: особую актуальность приобретает подготовка управленцев новой формации
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ