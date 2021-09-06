Dacia представила новый семиместный универсал Jogger

Jogger стал самой большой моделью Dacia, а также первым автомобилем румынской марки с гибридной силовой установкой. С перерывом в одно поколение модель вернулась к концепции первой генерации Logan MCV, которая впоследствии перевоплотилась в популярный в России Lada Largus.Новинку можно отнести к классу кроссвэнов – автомобилей, сочетающих в себе характеристики кроссоверов и минивэнов. Кросс-универсал построен на модульной платформе CMF-B альянса Renault-Nissan. По размеру колесной базы Jogger немного уступает "Ларгусу": 2897 мм против 2905 мм. Зато по длине он больше на 59 мм – 4547 мм. Также новый универсал шире и выше "Ларгуса".Передняя часть кузова Jogger такая же, как у нового Logan третьего поколения, у них одинаковая диодная оптика, а также пластиковые накладки по бокам и рейлинги. Кроме формы кузова Jogger отличается от Sandero оформлением кормы с особыми фонарями в стиле вольво с Y-образной графикой, растянутыми почти до крыши.Проемы задних дверей выше, чем у передних, а вместо распашных створок на корме теперь установлена цельная подъемная дверь, которую за доплату можно оснастить электроприводом. У нового Logan и Sandero универсал позаимствовал и интерьер с центральными воздуховодами характерной формы, отдельным сенсорным дисплеем мультимедиа, круглыми регуляторами настроек климатической установки и центральной нишей для мобильного телефона.Базовый Jogger оснащается системой Media Control с двумя динамиками, док-станцией для смартфона, Bluetooth, USB-портом и мини-дисплеем размером 3,5 дюйма. В исполнении подороже – Media Display – добавлены еще два динамика и восьмидюймовый сенсорный экран, а самая дорогая версия комплектуется системой Media Nav с шестью динамиками, которая поддерживает беспроводной Android Auto и Apple CarPlay.Семиместный вариант Jogger, как и в случае с «Ларгусом», практически полностью лишен багажного отделения. Базовая комплектация включает шесть подушек безопасности, ESP, системы автоматического торможения и контроля слепых зон.Среди опций заявлены климат-контроль, кнопка запуска двигателя, камера заднего вида, датчик дождя, электромеханический ручник, подогрев передних сидений, ключ-карта и парковочный помощник.Jogger предлагают только с трехцилиндровым турбомотором 1.0 TCe. В базовой бензиновой версии он выдает 110 л.с. и 200 Нм, а битопливный вариант, работающий на бензине и пропане, развивает 101 л.с. и 170 Нм. Коробка передач одна – шестиступенчатая механика.Фото: скриншот видео