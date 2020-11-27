54-летний житель украинского города Никополь потерял две ноги, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Насекомое укусило мужчину, когда тот обрезал виноград на даче – начались осложнения. Врачи были вынуждены ампутировать ему две ноги. Пострадавший пройдет лечение и реабилитацию.
Недавно смертельно опасный паук каракурт укусил пенсионерку в квартире на западе Москвы, женщину спасли.
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Дачник лишился ног из-за укуса паука
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