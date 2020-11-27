Дачник лишился ног из-за укуса паука

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Насекомое укусило мужчину, когда тот обрезал виноград на даче – начались осложнения. Врачи были вынуждены ампутировать ему две ноги. Пострадавший пройдет лечение и реабилитацию.Недавно смертельно опасный паук каракурт укусил пенсионерку в квартире на западе Москвы, женщину спасли.