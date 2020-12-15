Cтартовал прием заявок на второй конкурс инициатив по развитию предпринимательства в 12 районах Беларуси

Прием заявок на второй конкурс инициатив по развитию предпринимательства в 12 районах Беларуси стартовал сегодня и продлится по 27 января 2021 года. Он проводится в рамках проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь». Об этом сообщила специалист по связям с общественностью проекта Надежда Синельник.
Березовский и Кобринский, Браславский и Оршанский, Брагинский, Жлобинский и Хойникский, Лидский, Борисовский и Молодечненский, Быховский и Кличевский районы выбраны как пилотные в реализации данного проекта.
По итогам конкурса финансовая поддержка будет предоставлена для реализации инициатив по двум тематическим направлениям.
Во-первых, для реализации кластерных инициатив. Это комплекс мероприятий по организации и развитию кооперационных отношений между территориально локализованными юридическими и физическими лицами с намерением создать кластер, направленный на развитие и усиление конкурентоспособности его участников.
Второе направление – социально значимые инициативы. Они направлены на поддержку деловой инициативы с целью решения какой-либо социальной проблемы, развития инклюзии или расширения помощи социально уязвимым группам.
– Лучшая стратегия для развития района – это выстраивание партнерства всех заинтересованных сторон: общественных организаций, частных и государственных учреждений, бизнесов и органов власти, которые совместными усилиями создают механизмы для устойчивого развития территории. Кроме того, все поддержанные инициативы должны способствовать достижению соответствующих Целей устойчивого развития в Беларуси и соответствовать социальным и экологическим стандартам ПРООН, – отметил Кирилл Стежкин, координатор проектов по социальному и экономическому развитию ПРООН в Беларуси.
СПРАВКА
Проект «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь» финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН в партнерстве с Министерством экономики Беларуси.
Фото: pixabay.com
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Cтартовал прием заявок на второй конкурс инициатив по развитию предпринимательства в 12 районах Беларуси
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