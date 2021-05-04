Разработчики соцсети Clubhouse выпустили бета-версию приложения на Android. Однако опробовать ее смогут не все: пока что бета-версия доступна только для ограниченного числа тестировщиков, уточняет ТАСС.
Фото носит иллюстративный характер
В компании обещают, что в ближайшее время приложением смогут воспользоваться больше пользователей Android. Сейчас Clubhouse доступен только на iOS. Эта социальная сеть основывается на голосовой связи и представляет собой набор «комнат», где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к Clubhouse только по приглашению.
Фото: pixabay.com
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Clubhouse выпустил бета-версию приложения для пользователей Android
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