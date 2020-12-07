Чулпан Хаматова сменила имидж и удивила подписчиков в Instagram

Новая прическа точно к лицу женщине, многие отмечают, что этот вариант намного лучше «стрижки под мальчика». Подписчики отмечают, 45-летняя знаменитость помолодела, стала выглядеть ярче и привлекательнее. Обратили внимание и на броский макияж в технике smokey eyes – это ведь так не характерно для Чулпан. Подчеркнули и то, как ей идут украшения, блестки и элегантный наряд.– написала Елизавета.– поделилась Светлана.– сделал комплимент актер Кирилл Сафонов.