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  2. Чулпан Хаматова сменила имидж и удивила подписчиков в Instagram

Чулпан Хаматова сменила имидж и удивила подписчиков в Instagram

Теперь она – пепельная блондинка. Всех очень удивили такие перемены во внешности кареглазой актрисы. Снимок в новом образе звезда опубликовала на своей странице в Instagram.


Новая прическа точно к лицу женщине, многие отмечают, что этот вариант намного лучше «стрижки под мальчика». Подписчики отмечают, 45-летняя знаменитость помолодела, стала выглядеть ярче и привлекательнее. Обратили внимание и на броский макияж в технике smokey eyes – это ведь так не характерно для Чулпан. Подчеркнули и то, как ей идут украшения, блестки и элегантный наряд. 

«Чулпан!!!! Что же ты делаешь? Ты невероятная красота», – написала Елизавета. 

 «Я узнала Вас по Вашему глубокому взгляду», – поделилась Светлана. 

 «Невероятная», – сделал комплимент актер Кирилл Сафонов. 
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