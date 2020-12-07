Теперь она – пепельная блондинка. Всех очень удивили такие перемены во внешности кареглазой актрисы. Снимок в новом образе звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Новая прическа точно к лицу женщине, многие отмечают, что этот вариант намного лучше «стрижки под мальчика». Подписчики отмечают, 45-летняя знаменитость помолодела, стала выглядеть ярче и привлекательнее. Обратили внимание и на броский макияж в технике smokey eyes – это ведь так не характерно для Чулпан. Подчеркнули и то, как ей идут украшения, блестки и элегантный наряд.
«Чулпан!!!! Что же ты делаешь? Ты невероятная красота», – написала Елизавета.
«Я узнала Вас по Вашему глубокому взгляду», – поделилась Светлана.
«Невероятная», – сделал комплимент актер Кирилл Сафонов.
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Чулпан Хаматова сменила имидж и удивила подписчиков в Instagram
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