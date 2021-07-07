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  2. Чуканов: попытки некоторых стран переманить наших специалистов свидетельствуют о том, что в Беларуси высокий уровень человеческого капитала

Чуканов: попытки некоторых стран переманить наших специалистов свидетельствуют о том, что в Беларуси высокий уровень человеческого капитала

Об этом ректор Белорусской академии последипломного образования Алексей Чуканов заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


Разговор с экспертом в рамках сегодняшней программы начался с обсуждения такой важной темы, как человеческий капитал Беларуси. Алексей Чуканов отметил, что в этом контексте необходимо дать определение человеческому капиталу «как интеллектуальным ресурсам, которые формируются за счет инвестиций в интеллектуальную деятельность, воспитание, образование, здравоохранение, науку».

– Если мы говорим о человеческом капитале в нашей стране, то это национальный интеллектуальный капитал, который является ведущей составной частью национального богатства. И у нас создана достаточно грамотно выстроенная и эффективно действующая система формирования человеческого капитала, – подчеркнул специалист и продолжил: – Ученые дают достаточно четкое определение системы формирования интеллектуальных ресурсов. Они формируются в результате научной деятельности, накапливаются и тиражируются благодаря системе образования и распространяются среди общества посредством информационных систем. 


Гость «Будней» обратил внимание, что в нашей стране «достаточно большое число научно-исследовательских групп, которые занимаются актуальнейшими проблемами и получают хорошие результаты», а также более 50 разнонаправленных вузов.

Алексей Чуканов согласился с ведущим программы Вадимом Шепетом, что сейчас мы можем быть спокойны насчет человеческого капитала Беларуси.

Эксперт напомнил, что «наша система сравнительно молодая, по сравнению с вековыми демократиями», однако «она вобрала в себя все то лучшее, что было в СССР». После обретения независимости Беларусью в стране произошла оптимизация данной системы. Последняя, по словам спикера, «заключалась не только в сохранении ценностей, но и в достаточно серьезном объемном инвестировании в современнейшие разработки, переосмыслении того, что будет актуально завтра и послезавтра и, соответственно, практикоориентированности».

В качестве примера последнему тезису Алексей Чуканов привел медицину: «Научно-практические центры, которые, разработав новейшие технологии, тут же их внедряют, повышая человеческий капитал в здравоохранении».


В контексте данной темы журналист поинтересовался у ректора Белорусской академии последипломного образования, что значат попытки некоторых стран переманить к себе наших специалистов.

– Это косвенно свидетельствует о том, что у нас высокий уровень человеческого капитала и, соответственно, высокая востребованность на просторах даже тех стран, которые не всегда дают положительные и адекватные оценки нашей системе образования, продвижению интеллектуальных ценностей. Это, безусловно, большой плюс в копилку нашей системы формирования этих ценностей, – ответил гость программы.


Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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