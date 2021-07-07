Чуканов: попытки некоторых стран переманить наших специалистов свидетельствуют о том, что в Беларуси высокий уровень человеческого капитала

Разговор с экспертом в рамках сегодняшней программы начался с обсуждения такой важной темы, как человеческий капитал Беларуси. Алексей Чуканов отметил, что в этом контексте необходимо дать определение человеческому капиталу– подчеркнул специалист и продолжил: –Гость «Будней» обратил внимание, что в нашей стране, а также более 50 разнонаправленных вузов.Алексей Чуканов согласился с ведущим программы Вадимом Шепетом, что сейчас мы можем быть спокойны насчет человеческого капитала Беларуси.Эксперт напомнил, чтооднакоПосле обретения независимости Беларусью в стране произошла оптимизация данной системы. Последняя, по словам спикера,В качестве примера последнему тезису Алексей Чуканов привел медицину:В контексте данной темы журналист поинтересовался у ректора Белорусской академии последипломного образования, что значат попытки некоторых стран переманить к себе наших специалистов.ответил гость программы.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.