Чудесам быть: милиционеры поздравили воспитанников приюта с новогодними праздниками

Сотрудники Ленинского РУВД Минска присоединились к республиканской благотворительной акции «Наши дети» и в преддверии самого ожидаемого и любимого детворой праздника – Нового года – навестили воспитанников Социально-педагогического центра с приютом Ленинского района Минска.





В гости к ребятам милиционеры пожаловали не с пустыми руками: поздравив детей с праздником, вручили сладкие сюрпризы и загаданные у Деда Мороза подарки. Начальник ИДН Ленинского РУВД Минска Вероника Богнат пожелала воспитанникам приюта исполнения всех их желаний:

– Не забывайте: чтобы задуманное осуществилось, надо много стараться и никогда не опускать руки. А мы, взрослые, сделаем так, чтобы у вас была возможность стать счастливыми и успешными.





К поздравлениям присоединились представители Ленинского (г. Минска) районного отдела Следственного комитета, военного комиссариата, начальник управления по образованию администрации Ленинского района. Дети показали гостям костюмированное новогоднее шоу с хороводами вокруг елки, песнями и танцами.







