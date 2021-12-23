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Чудесам быть: милиционеры поздравили воспитанников приюта с новогодними праздниками

Сотрудники Ленинского РУВД Минска присоединились к республиканской благотворительной акции «Наши дети» и в преддверии самого ожидаемого и любимого детворой праздника – Нового года – навестили воспитанников Социально-педагогического центра с приютом Ленинского района Минска.


В гости к ребятам милиционеры пожаловали не с пустыми руками: поздравив детей с праздником, вручили сладкие сюрпризы и загаданные у Деда Мороза подарки. Начальник ИДН Ленинского РУВД Минска Вероника Богнат пожелала воспитанникам приюта исполнения всех их желаний:

– Не забывайте: чтобы задуманное осуществилось, надо много стараться и никогда не опускать руки. А мы, взрослые, сделаем так, чтобы у вас была возможность стать счастливыми и успешными.


К поздравлениям присоединились представители Ленинского (г. Минска) районного отдела Следственного комитета, военного комиссариата, начальник управления по образованию администрации Ленинского района. Дети показали гостям костюмированное новогоднее шоу с хороводами вокруг елки, песнями и танцами.



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