Чудеса случаются: крестный ход из Могилева в Белыничи вместе с паломниками совершил аист

Ежегодно в апреле православные верующие совершают крестный ход из Могилева в Белыничи к иконе Божией Матери Белыничской, посвященный празднику иконы и Пасхе, сопровождая путь – а это примерно 40 километров – песнопениями. Так, несмотря на эпидемию коронавируса, случилось и в этот раз. Вот только к рядам верующих нежданно для них самих примкнул необычный паломник – аист. Птица, которая в христианстве символизирует чистоту, целомудрие и благочестие, - сопровождала людей до самого конца похода, сообщает katolik.life.

Верующие не раз пытались отогнать неординарного паломника, ведь отважный аист шагал рядом с ними прямо по оживленной трассе Могилев – Минск, и они очень переживали, что он может угодить под колеса. Но гордая птица, видимо, решила, что выполнит миссию до конца. Время от времени, когда к ней приближались слишком близко, она поднималась на крыло, затем снова садилась на асфальт и уже пешком продолжала крестный ход.

Вот как пишет об этом на православном форуме «Азбука верности» паломник Денис:

- Мы стали свидетелями чуда: на второй половине пути к нам неожиданно присоединился необыкновенный «сомолитвенник». Облетев круг над крестным ходом, аист стал снижаться, словно всматриваясь в икону Пресвятой Богородицы, после чего опустился и пошел впереди! Он шел с нами крестным ходом по обочине до самых Белыничей почти 12 километров! Если немного отставал – мы двигались в четком ритме, - то подлетал до хоругвий, а затем снова опускался на землю! Все наши попытки уговорить его отдохнуть были тщетными. Он шел, не боясь ни людей, ни проезжающих мимо легковушек и фур. Так продолжалось более 4 часов. Сопровождающие нас сотрудники ГАИ даже несколько раз задерживали движение транспорта, чтобы машины случайно не сбили «крылатого подвижника»… На последнем привале в лесу, за 2 километра до Белыничей, птица, окруженная людьми, выслушала молитвы, пасхальные песнопения, после чего подошла прямо к иконе Божией Матери и «приложилась» клювом к чудотворному образу! А после привала продолжила крестный ход. Когда мы вошли в Белыничи, было уже совсем темно. Пернатый взлетел и, сделав почетный круг, будто благословляя, попрощался со всеми нами…

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Фото и видеоролик необычного паломника уже появилось в сети и набрало множество просмотров. Неудивительно, ведь это действительно похоже на чудо, в которое хочется верить каждому. Кстати, напомним – икона Белыничской Божьей Матери считается чудотворной. История ее такова: в начале XIII века монахи Киево-Печерской лавры, заночевавшие в этих краях, увидели, что от иконы Богородицы, что была с ними, исходит чудесное сияние, от которого стало светло как днем. Поняв, что это знак, они основали православный храм. Место окрестили Белыничами, или Белыми Ночами, а святой образ, способствовавший чуду, — Белыничской Божьей Матерью. И хотя одна из самых почитаемых и православными, и католиками святынь в середине 20-х годов XX века бесследно исчезла вместе с крестом Евфросинии Полоцкой, местные жители верят: чудотворная икона по сей день оберегает их край.

Фото – сайт Katolik.life