Что за ягода фейхоа? Врач рассказала о пользе и поделилась интересным рецептом

Эти экзотические ягоды могут стать вкусным дополнением к привычному питанию. Специально для sb.by Ольга Шарапова, заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова, рассказала о пользе фейхоа, о том, кому стоит воздержаться от употребления этого продукта, а так же поделилась интересным рецептом.

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Ольга Шарапова

фото из личного архива

Друзья, новогодние праздники не за горами! Осталось совсем немного, и все мы будем встречать самую волшебную ночь года! Я всегда заранее составляю список блюд, которые готовлю 31 декабря. И одно из них - фаршированные фейхоа.

Вообще фейхоа - продукт безумно полезный для человека. В нем много витаминов, минералов. Есть пектин, йод и железо. Эти ягоды укрепляют иммунитет, полезны как для мужчин, так и для женщин. Важно знать, что людям, которые страдают болезнями ЖКТ и беременным женщинам на ранних сроках употреблять в пищу данный продукт не рекомендуется. Ну а всем остальным не советуют переедать фейхоа - возможно и аллергическая реакция и диарея.

Употреблять фейхоа лучше в свежем виде. При обработке многие полезные вещества теряются. Поэтому при приготовлении блюд из этих ягод, я их никогда не подвергаю термообработке и не засыпаю сахаром.

Одно из любимых блюд - фаршированные фейхоа. Готовить их всего минут 15. Я разрезаю каждую ягоду, удаляю сердцевину, а в виде начинки добавляю измельченную мякоть фейхоа, банан и грецкие орехи. Получается очень вкусно! Дети и внуки всегда довольны!