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  2. Что является психотравмирующим опытом для ребенка – отвечает врач

Что является психотравмирующим опытом для ребенка – отвечает врач

О том, какие дети более подвержены риску психических заболеваний, рассказал в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" детский психотерапевт, врач Минского городского клинического центра детской психиатрии и психотерапии Станислав Ярошевич. 


Врач подчеркнул, что острые состояния связаны скорее с подростковым возрастом, чем с детством. Тем не менее есть факторы, которые влияют на развитие психических отклонений и в детском возрасте. 

– С точки зрения медицины основным фактором будет наследственность. Чем ближе степень родства, тем выше риск заболевания. Второй по популярности фактор – это наличие психотравмирующего опыта. Так или иначе, но психика имеет предел прочности. Психотравмирующий опыт – это любая ситуация, в которой человек пребывает в кризисном состоянии. К такой можно отнести даже поход ребенка в сад, когда он из одной домашней обстановки попадает в совершенно другую. Родители могут поспособствовать легкой адаптации ребенка, но можно и создать препятствия для этого. Например, силой вести его в садик и запрещать плакать. Таким образом формируется травматичный опыт пребывания в коллективе. То же самое можно сказать о таких переменах в жизни, как переезд. Он может стать большим стрессом для ребенка, так как все его друзья остались на прежнем месте, – объяснил психотерапевт. 

Фото: pixabay.com
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