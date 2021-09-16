Что такое внутричерепная гипертензия у детей и какие болезни протекают с этим симптомом? Отвечает врач-невролог

В эфире программы "Школа доктора Комаровского" врач-невролог Ирина Гордиенко рассказала, как распознать повышенное внутричерепное давление у ребенка, и развеяла популярные мифы на данную тему.
Повышенное внутричерепное давление (ВЧД) медик назвала критическим состоянием. Оно может развиваться как очень медленно, так и очень быстро. При этом Ирина Гордиенко добавила, что его легко могут распознать не только врачи, но и родители самостоятельно.
– Это практически мозговые катастрофы. Если разделить эти причины, то их можно рассматривать в трех направлениях. Важно понимать, из чего состоит давление в черепной полости. Голова и взрослого, и ребенка – это достаточно постоянный объем. Но есть три объема внутри. Есть клетки, сосуды, жидкость, которая наполняет черепную коробку и позвоночный ствол. Тремя компонентами и создается давление, – объяснила она.
Врач-невролог перечислила причины внутричерепной гипертензии:
– К причинам относится воспаление. Оно может быть вызвано вирусами, на слуху часто бывает вирус герпеса 6-го типа, бактериями. Здесь же можно упомянуть токсины, отек головного мозга. Также объем дополнительной стенки сосуда аневризмы, – пояснила специалист.
Врач и телеведущий доктор Комаровский отметил, что не бывает так, что возникла некая причина для повышения внутричерепного давления в то время, когда ребенок чувствует себя хорошо и улыбается.
– Когда есть повышенное внутричерепное давление, это может сигнализировать о менингитах, энцефалитах, кровоизлияниях, опухолях, ЧМТ. Это настоящая проблема, которая требует немедленного вмешательства докторов, – добавила Ирина Гордиенко.
Медик также пояснила, на что может жаловаться ребенок, если у него повышено ВЧД:
– Это резкое снижение его активности, тошнота и рвота, особенно по утрам. И это точно будет замечено вами как нетипичное поведение ребенка. Внутричерепная гипертензия – это проявление опасных, даже смертельных болезней, – заключила врач-невролог.
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