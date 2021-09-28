Что предлагает поменять в Основном Законе Конституционная комиссия? Полный список изменений

Петр Миклашевич, председатель Конституционной комиссии, сегодня доложил Президенту о результате работы рабочей группы. В частности, он озвучил конкретные предложения, с которыми согласилось большинство членов комиссии.





Изменения по разделам Конституции.

По «Преамбуле»:

– дополнить неотъемлемое право народа на самоопределение такими ценностными установками, как сохранение национальной самобытности и суверенитета. Уточнить цели и стремления белорусского народа на современном этапе, обеспечить мир и гражданское согласие, благополучие граждан, незыблемость народовластия, независимость и процветание Республики Беларусь.

По разделу «Основы Конституционного строя»:

– установить положения о развитии Республикой Беларусь атомной энергетики в мирных целях и обеспечении безопасности при производстве и использовании атомной энергетики;

– указать на исключение возможности военной агрессии с территории Республики Беларусь в отношении других государств;

– предусмотреть, что в соответствии с международными договорами Республика Беларусь может использовать коллективную оборону для обеспечения суверенитета и территориальной целостности;

– предусмотреть обязанность государства обеспечить сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны.





По разделу «Личность. Общество. Государство»:

– Закрепить современные принципы социального государства, где блага создаются посредством труда и каждый вносит посильный вклад в осуществление задач государства и общества;

– установить, что брак – это союз женщины и мужчины;

– закрепить гарантии государственной поддержки для семей с детьми;

– предусмотреть для лиц с инвалидностью равные возможности для их участия во всех сферах жизни;

– закрепить в качестве конституционного долга граждан проявление патриотизма, гражданской активности, сохранение исторической памяти.





По разделу «Избирательная система. Референдум»:

– определить конституционный статус Центральной избирательной комиссии;

– исключить запрет на участие в выборах лиц, в отношении которых избрана мера пресечения содержание по стражей;

– установить запрет финансирования расходов на подготовку и проведение выборов иностранными государствами и организациями и иностранными гражданами;

– исключить возможность отзыва депутатов Палаты представителей из членов Совета Республики;

– установить единый день голосования для выборов депутатов Палаты представителей и местных Советов депутатов.





По разделу «Президент. Парламент. Правительство. Суд»:

– сохранить Президентскую форму правления;

– для занятия должности Президента установить более высокий возрастной ценз – 40 лет, ценз оседлости – постоянное проживание в Республике Беларусь не менее 20 лет непосредственно перед выборами, ценз гражданства – не иметь гражданства иностранного государства;

– установить, что одно и то же лицо может быть Президентом не более 2 сроков;

– ограничить Полномочия Президента в законодательной сфере, исключив право издавать Декреты;

– определить в полном объеме законодательные полномочия Парламента, расширив его контрольные полномочия и участие в решении кадровых вопросов;

– увеличив срок Полномочия Парламента с 4 до 5 лет;

– изменить порядок проведения сессий Парламента. Одна сессия – с сентября по июнь;

– расширить полномочия Правительства и его самостоятельность в принятии решений в сфере исполнительной власти;

– расширить полномочия Премьер-министра, усилив его роль в формировании Правительства, путем внесения Президенту предложений о структуре Правительства, назначений на должности заместителей Премьер-министра, министров и других членов Правительства;

– закрепить полномочия Правительства вносить предложения Президенту о назначении и отзыве дипломатических представителей Республики Беларусь в иностранных государствах и при международных организациях;

– установить на конституционном уровне статус и функции Верховного Суда как высшего судебного органа, возглавляющего систему судов общей юрисдикции;

– установить новые полномочия Конституционного Суда: рассмотрение конституционных жалоб граждан на нарушение их конституционных прав и свобод, проверка конституционности вопросов, выносимых на республиканский референдум, проверка конституционности законов и других нормативных правовых актов, регламентирующих проведение выборов Президента, депутатов Палаты Представителей и членов Совета Республики в порядке обязательного предварительного контроля, проверка соблюдения установленного порядка в выдвижении обвинения Президенту в совершении госизмены или иного тяжкого преступления.





Новый раздел – «Всебелорусское народное собрание»:

– определить конституционный статус Всебелорусского народного собрания как высшего представительного органа народовластия;

– установить порядок его формирования и конкретные конституционно-правовые властные полномочия.

По разделу «Местное управление и самоуправление»:

– увеличить срок полномочий местных Советов депутатов с 4 до 5 лет.

По разделу «Прокуратура. Комитет государственного контроля»:

– включить в раздел главу об Уполномоченном по правам человека с определением порядка назначения и основных полномочий.

Еще три вопроса были вынесены на обсуждение с Президентом. В частности, по словам Миклашевича, комиссия не выработала единые подходы к определению состава и порядка формирования Всебелорусского народного собрания. Большинство членов комиссии полагает, что в состав ВНС должны входить Президент, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, областных и Минского городского Совета депутатов, а также Президент, прекративший исполнение полномочий, – пожизненно. Всего 585 членов. По поводу избрания других делегатов ВНС единых подходов не выработано.

Также не удалось прийти к единому решению по вопросу применения смертной казни. Комиссия признала пока нецелесообразным вносить изменения в статью 24, так как для этого требуется проведение специального референдума.

– Вместе с тем некоторыми членами Конституционной комиссии предлагается отменить смертную казнь или изменить порядок ее применения, – отметил Петр Миклашевич.

В числе нерешенных вопросов остались поправки в статью 69 о праве трудовых коллективов выдвигать кандидатов в депутаты. Конституционная комиссия признала целесообразным сохранить это конституционное положение. Вместе с тем некоторыми членами предлагается исключить это право.

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