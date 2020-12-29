Что изменится в налоговой политике в следующем году

– С 1 января 2019 года действует новая редакция Налогового кодекса. Предполагалось, что будем вносить изменения в рамках трехлетних налоговых циклов. В прошлом году мы изменений не вносили. Но с учетом того, как складывается ситуация, принято решение о внесении поправок в этом году. Во-первых, для приведение в соответствие Налогового кодекса с изменениями, которые произошли в смежных отраслях, а также на основании принятых Указов и Декретов Президента. Законопроект предусматривает индексацию основных налоговых параметров: ставок налогов, установленных в белорусских рублях, всех социальных индикаторов (налоговые вычеты по подоходному налогу, необлагаемые стандарты и другие). Совершенствуются подходы по акцизной политике. На алкогольную продукцию сохраняется принцип индексации на размер инфляции. Более опережающими темпами увеличиваются ставки акцизов на табачные изделия. Это необходимо в том числе для выполнения параметров, предусмотренных соглашением в рамках ЕАЭС, по акцизной политике. Что касается ставок акцизов на моторное топливо, то они, с учетом происходящего в России налогового маневра, его влияния на экономику НПЗ и бюджет, не увеличиваются. Большой влияние в Налоговом кодексе уделено сферам налогового администрирования. Меры по стимулированию деловой активности и предпринимательской деятельности в рамках этих направлений совершенствуются через предоставление инвестиционного вычета, продлеваются предоставление нулевой ставки по отдельным услугам, которые оказываются нерезидентам. В части налогового администрирования в отношении ИП вводится возможность экстерриториального взаимодействия с налоговыми органами. Можно обращаться в любой налоговый орган, а не только по месту жительства или регистрации ИП.
Об акцизах и льготах
Большой пакет в Налоговом кодексе предусмотрен по оптимизации и отмене налоговых льгот. Подготовлены решения на отмену налоговых льгот на сумму порядка 586 миллионов рублей. Основной налог, по которому отменяются льготы, – налог на добавленную стоимость (НДС). Сокращается перечень товаров продовольственных товаров и товаров для детей, которые облагаются по пониженной ставке НДС 10%. В работе над перечнем сделали акцент на усиление социальной направленность этого инструмента и на том, чтобы предоставлять эти льготы исключительно конечным продуктам, которые непосредственно по своей стоимости оказывают влияние на расходы потребителей. В отличие от действующего перечня, который включает в себя как товары первой необходимости, так и некоторые промежуточные товары, что, фактически, поддерживает производителей. Теперь этот перечень максимально приближен к перечню социально значимых товаров. Это дает ощутимый фискальный эффект, который мы оцениваем в 200 миллионов рублей. Потребители не должны заметить удорожание конечных продуктов. В отношении товаров для детей в перечень включены товары, которые входят в потребительскую корзину для семьи из четырех человек. Исключаются отдельные товары, стоимость которых незначительна, соответственно, применение к ним льгот не несет существенного конечного эффекта.
Ликвидируется освобождение от НДС лекарственных средств и вводится пониженная ставка – 10 процентов. Преследуется несколько целей. Одна из них – унификация законодательства с нашими коллегами по ЕАЭС. Освобождение от НДС применяется только в Беларуси. Но стоимость этих лекарственных средств у нас не меньше, чем на рынках соседних стран. Поэтому мы посчитали необходимым сократить льготирование этой категории товаров. Предполагается, что применение ставки 10 процентов позволит более адресно применять этот инструмент. В первую очередь через планирование бюджетных расходов на приобретение лекарственных средств для стационаров, а также для льготных категорий граждан. В этом случае конечные получатели лекарств не почувствуют предлагаемых изменений налогового законодательства. Что касается остальных лекарственных средств, то Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Министерство здравоохранения продолжат контролировать цены и препятствовать их необоснованному повышению. Предполагается: изменение подходов к взиманию налогов окажет косвенный эффект на ценообразование. В условиях льготы нет возможности контролировать уровень доходности тех или иных товаров. При их ввозе на территорию Беларуси импортер может заявить любую таможенную стоимость, так как отсутствует возникновение каких-либо фискальных обязательств. Введение пониженной ставки НДС снизит максимальную доходность определенных категорий лекарств. С учетом того, с большей заявленной стоимости придется платить более высокий налог, произойдет своего рода оптимизация в отношении отдельных позиций. Пониженная ставка позволит в ряде случаев изымать дополнительный доход, в первую очередь с импортеров лекарственных средств.
О налогах на прибыль и доходыОтдельная часть Налогового кодекса направлена на консолидацию доходов бюджета. Эти меры будут действовать два года. Эти меры бюджетной консолидации должны сформировать подушку безопасности для финансирования мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. Увеличивается ставка на прибыль для операторов связи с 18 до 30 процентов, для микрофинансовых организаций (в первую очередь, ломбардов) – с 25 до 30 процентов. Предлагается увеличить ставку земельного налога и ставку аренды участков, занятых торговыми объектами, включая автомобильные стоянки.
Местным советам депутатов предоставляется право корректировки ставок единого налога в отношении ИП: в последующие годы как снижать налоговые ставки в два раза, так и повышать в два раза. А Минскому городскому совету депутатов предоставляется право увеличение ставок налога в четыре раза. При этом депутаты могут корректировать виды деятельности, в отношении которых применяется единый налог по повышенной или пониженной ставке. В качестве одного из инструментов повышения доходов местных бюджетов, местным советам депутатов дано право на взимание платы за пересечение государственной границы в наземных пунктах пропуска. Он может вводится в отношении не граждан, а транспортных средств (ТС). Определены категории ТС – не более пяти тонн независимо от количества пассажиров. Ставки могут быть дифференцированы по категориям ТС, но максимальный размер установлен в три базовые величины.
О транспортном налогеЗначимые изменения коснутся работников резидентов Парка высоких технологи и Белорусско-Китайского индустриального парка «Великий камень». Речь идет о повышении ставки подоходного налога – с 9 процентов до стандартной ставки 13 процентов. Это связано с финансированием расходов по борьбе с коронавирусной инфекцией. Здесь понятный и справедливый подход: в такой трудной и сложной ситуации все граждане должны нести дополнительные расходы, которые возникают из-за пандемии. Категории граждан с высокими доходами способны адаптироваться к увеличению налоговой нагрузке без негативных для себя последствий.
Серьезной модернизации подвергнется подход к взиманию пошлины за разрешение допуска ТС к участию в дорожном движении. Со следующего года он отменяется, но вводится транспортный налог, который будут уплачивать все граждане и организации, на которых зарегистрированы в органах внутренних дел ТС. Решается проблема «отвязки» этого платежа от прохождения технического осмотра. Расходы на содержание дорожного хозяйства носят постоянный характер, соответственно, все пользователи дорог и собственники ТС должны солидарно нести нагрузку по финансированию этих расходов. Такие подходы применяются в ряде стран, в том числе европейских, и позволяют повысить собираемость этого налога и справедливость его взимания – вовлекаются в финансирование дорожного хозяйства владельцы ТС, которые ранее уклонялись от оплаты пошлины, не проходя технический осмотр. В общем плане этот налог станет менее болезненным и чувствительным для граждан. Снижаются ставки транспортного налога по отношению к установленным ставкам государственной пошлины. В целом для физических лиц они снижаются на 25 процентов, для организаций – на 15 процентов. При этом вводим дополнительную дифференциацию, что дает еще более глубокое снижение по отдельным категориям ТС. Оно может достигать 30–50 процентов. Предусмотрены льготы пенсионерам по всем назначенным пенсиям – на 50 процентов, для инвалидов 3 группы – 25 процентов. В отношении инвалидов 1 и 2 группы льгота 50 процентов сохраняется. Например, налог на «народный» автомобиль с разрешенной максимальной массой от 1 до 1,5 тонн, ставка налога составит порядка 60–80 рублей в год. Это не настолько серьезная сумма, чтобы уклоняться от уплаты транспортного налога.
Так как переходим на налогообложение ТС, которые стоят на учете в ГАИ, предусмотрен механизм снятия с учета ТС, которые уже фактически выбыли из дорожного движения, чтобы не возникал объект налогообложения. Налог не будет начисляться на ТС, снятые с учета с 1 января по 1 июля 2021 года. При этом МВД разрабатывает упрощенный порядок снятия с учета таких ТС. Не будут признаваться предметом налогообложения ТС до 1992 года выпуска, так как в ряде случаев уже сложно установить их владельца и местонахождение. Еще одно из новшеств, которое позволит достаточно учитывать интересы плательщиков, – право местных советов депутатов снижать ставки (вплоть до полного освобождения) отдельных граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию. То есть предполагается возможность индивидуального подхода к взиманию этого налога. Администрирование транспортного налога будет осуществлять налоговые органы по данным, которые будут получать из ГАИ. Налог к уплате будет предъявляться по итогам каждого отчетного года на основании фактического времени владения ТС. 2021 год является переходным, поэтому гражданам будет предложено заплатить авансовый платеж, который равняется одной базовой величине практически по всем ТС. Он будет учтен при исчислении налога в 2022 году за 2021 год. На тех автовладельцев, которые на 1 января 2021 года прошли технический осмотр, будет продолжаться действие государственной пошлины. За 2021 год они не будут уплачивать авансовый платеж, а от уплаты транспортного налога будут освобождены на период действия техосмотра.
Фото: pixabay.com