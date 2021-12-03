Члены Совета Республики проведут единый день приема граждан 8 декабря

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова – в Лидском райисполкоме (г. Лида, ул. Советская, 8; тел. для записи: 8 (0154) 53-40-30, 8 (0154) 53-40-21, 8 (017) 328-53-24, 8 (017) 327-46-76).Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко – в Скидельском горисполкоме (г. Скидель, ул. Ленина, 45; тел. для записи: 8 (0152) 97-53-42, 8 (0152) 97-54-08, 8 (017) 327-24-09).Председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец – в Островецком райисполкоме (г. Островец, ул. К. Маркса, 2; тел. для записи: 8 (01591) 7-52-01, 8 (01591) 2-86-10, 8 (017) 327-27-68).Председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Михаил Русый – в Новогрудском райисполкоме (г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 11; тел. для записи: 8 (01597) 3-93-03, 8 (01597) 4-26-39, 8 (017) 327-36-73).Председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец – в Гродненском горисполкоме (г. Гродно, пл. Ленина, 2/1; тел. для записи: 8 (0152) 62-69-31, 8 (0152) 62- 69-16, 8 (017) 222-49-90).Член Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Эльвира Сороко – в Кореличском райисполкоме (г. Кореличи, пл. 17 Сентября, 9; тел. для записи: 8 (0156) 2- 12-55, 8 (0156) 2-18-24).Член Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Александр Шишко – в Гродненском райисполкоме (г. Гродно, ул. Горького, 51; тел. для записи: 8 (0152) 73- 89-06, 8 (0152) 73-89-16).Член Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Екатерина Серафинович – в Дятловском райисполкоме (г. Дятлово, ул. Ленина, 18, каб. 105; тел. для записи: 8 (01563) 6-12-51, 8 (01563) 2-71-61).Член Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Олег Романов – в Сморгонском райисполкоме (г. Сморгонь, ул. Ленина, 5; тел. для записи: 8 (01592) 3-76-57, 8 (01592) 3-76-06).Член Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Валентин Байко – в Мостовском райисполкоме (г. Мосты, пл. Ленина, 3; тел. для записи: 8 (01515) 6-13-04, 8 (01515) 4-53-20).Для участия в приеме граждан необходимо предварительно записаться по указанным номерам 6 и 7 декабря с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.