Пандемия COVID-19 влечет за собой серьезные социально-экономические последствия. Однако при этом коронавирусная инфекция может привести к росту в сфере информационных технологий. В частности, об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ рассказал член Совета по развитию цифровой экономики Олег Кондратенко.
Фото: ОНТ
— Многие офисы ИТ-компаний говорят, что кризис — это не только проблема, но и возможность, — обратил внимание ведущий программы Марат Марков. — Какие возможности вы видите в ситуации с коронавирусом?
— С нашей точки зрения, происходящее сейчас — это серьезный вызов. Мы все должны быть очень осторожны и внимательны, должны беречь себя и своих близких. Но для цифровизации коронавирус — это даже не ускоритель, а гиперускоритель. Сейчас тот момент, который необходимо реально использовать. Кто его лучше использует, тот сможет достичь действительно очень серьезных результатов. В ИТ-сфере открывается просто огромное поле возможностей. Люди начинают лучше понимать и чувствовать то, о чем им пытались долгое время сказать. Каждый начинает больше и быстрее думать. Окно возможностей просто фантастическое. И интерес к приложениям, создаваемым ИТ-компаниями, думаю, увеличится в разы, — отметил член Совета по развитию цифровой экономики.
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Член Совета по развитию цифровой экономики: для цифровизации коронавирус — это гиперускоритель
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