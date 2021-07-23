Участник Олимпийских игр германский велогонщик Симон Гешке заразился коронавирусной инфекцией. Спортсмен получил положительный результат теста на COVID-19, информирует ТАСС.
В пресс-служба Олимпийского комитета ФРГ уточнили, что у остальных 12 спортсменов олимпийской команды инфекция выявлена не была.
Напомним, что сегодня в Токио прошла церемония открытия Олимпийских игр. Последние соревнования запланированы на 8 августа. Гешке в 2015 году становился победителем этапа веломногодневки "Тур де Франс".
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Член олимпийской сборной Германии по велоспорту заразился COVID-19
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