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  2. Чистый приток взаимных прямых инвестиций в ЕАЭС составил более 663 миллионов долларов – Малкина

Чистый приток взаимных прямых инвестиций в ЕАЭС составил более 663 миллионов долларов – Малкина

В первом квартале текущего года чистый приток взаимных прямых инвестиций в союзе составил 663,2 миллиона долларов, или 93% к уровню соответствующего квартала прошлого года. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина. По ее словам, преобладающими инструментами взаимных прямых инвестиций были инвестиции в капитал компаний, в том числе реинвестирование доходов, инвестиции в паи и акции инвестиционных фондов.


В структуре взаимных прямых инвестиций наибольший приток наблюдался в Беларуси 501 миллион долларов. Основным инвестором по-прежнему остается Россия.

Ия Малкина сообщила, что общий объем инвестиций из всех стран мира в I квартале текущего года составил 7,1 млрд долл. США. В их составе доля взаимных инвестиций повысилась до 9%.

Такие показатели на фоне значительного снижения объемов взаимных прямых инвестиций в 2020 году можно рассматривать как быстрое восстановление деловой активности в ЕАЭС.

sichevich@sb.by

Фото БЕЛТА

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