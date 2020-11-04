Число погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Измир выросло до 114. Ранее сообщалось о 110 жертвах, пишет ТАСС.
"В результате землетрясения погибли 114 человек, 1035 пострадали", – говорится в сообщении Управления по чрезвычайным ситуациям Турции.
Землетрясение, магнитуда которого составила 6,7, произошло в акватории Эгейского моря между Грецией и Турцией 30 октября.
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Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 114
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Фото: РЕЙТЕР
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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