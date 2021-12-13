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Число жертв взрыва в доме на Сицилии увеличилось до шести

Число погибших при взрыве в жилом квартале в населенном пункте Равануза на острове Сицилия достигло шести. Как уточнили в агентстве ANSA, работающие на месте инцидента спасатели обнаружили под завалами три тела, пишет ТАСС.


Ранее сообщалось о четырех жертвах взрыва, однако позже власти официально подтвердили информацию о трех погибших. Еще два человека были спасены. На месте происшествия продолжается поиск троих человек.

Согласно предварительной информации, взрыв вечером 11 декабря произошел из-за утечки газа. В результате инцидента обрушились три дома, еще четыре повреждены. По меньшей мере 100 человек остались без крыши над головой. Местная прокуратура начала расследование. Среди предположений причин взрыва называется отсутствие профилактических работ по обслуживанию газовой инфраструктуры.
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