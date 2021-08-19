Число жертв в результате землетрясения в Гаити превысило 2 тысячи

Как сообщили в управлении гражданской защиты республики, 1832 жертв приходится на департамент Юг, 218 – на департамент Гранд-Анс, 137 – на департамент Нипп и две – на департамент Северо-Запад. Кроме того, в результате мощных колебаний земной поверхности 12 268 человек получили ранения.Как минимум 100 тыс. строений в регионе разрушены полностью или частично. В данное время ведутся поиски людей под завалами.Напомним, что утром 14 августа в районе Гаити зарегистрировали подземные толчки магнитудой 7,2. Эпицентр располагался в 40 км от коммуны Ле-Ке, где проживает примерно 125 тыс. человек. Очаг находился на глубине 10 км. Из-за стихийного бедствия серьезно пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Власти на месяц ввели режим чрезвычайного положения.